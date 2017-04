Sampaoli laat alles vallen, Thiago prooi 1

Het is echt geen grap dat Jorge Sampaoli dolgraag aan de slag gaat als bondscoach van Oranje. Ook al kwam de scoop van Hard Gras op 1 april dat de Argentijnse coach van Sevilla daar wel oren naar heeft. In Rondo op Ziggo Sport vertelt insider Youri Mulder hoe het zit:

Real Madrid mengt zich in de jacht op Thiago, aldus Okdiario. De middenvelder van Bayern München is erg gewild bij de Europese topclubs. Ook Manchester City en zijn oude club Barcelona azen op de vaardige spelmaker en Spaans international. Thiago ligt nog tot medio 2019 vast bij Bayern.

Dusan Tadic kan het ene roodwitte shirt verruilen voor het andere. Gol Digital schrijft dat Atlético Madrid de Servische linkspoot graag wil overnemen van Southampton. Alles staat of valt wél met de uitspraak van het CAS of de Madrilenen alsnog hun transferban al deze zomer kwijt zijn. Tadic maakte dit seizoen 3 goals in de Premier League en gaf 5 assists. Bij Twente was hij nog goed voor 16 treffers en 14 assists.

Borussia Mönchengladbach wil Timothy Fosu-Mensah tijdelijk overnemen van Manchester United, schrijft The Daily Mirror. De 19-jarige Nederlander kwam onder Louis van Gaal af en toe aan spelen toe bij The Mancunians, maar José Mourinho liet hem dit seizoen slechts een paar seconden spelen. De talentvolle back mag daarom worden verhuurd.

Nu Arsène Wenger op de schopstoel zit bij Arsenal, ruikt Paris Saint-Germain zijn kans. Metro weet dat de Franse coach al een paar keer is benaderd door de regerend kampioen van de Ligue 1. Er ligt in Parijs een driejarig contract klaar voor de man die nu voor het dertiende jaar op rij naast de landstitel grijpt met The Gunners.

ZO DENKEN EEN HOOP ARSENAL-FANS OVER WENGER DE LAATSTE WEKEN: