Noord-Koreanen welkom op Spelen Zuid-Korea

Noord-Korea is welkom op de Olympische Spelen van 2018 in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang, ondanks de toegenomen spanningen tussen beide landen door kernproeven van Noord-Korea. De regering van Zuid-Korea heeft dat maandag laten weten.

Beide landen zijn technisch gesproken nog altijd in oorlog met elkaar en Noord-Koreanen hebben toestemming nodig van de Zuid-Koreaanse regering om naar het land te komen. Voor de komende Winterspelen is dat geen probleem, zei een woordvoerder. 'Er zijn geen sancties van kracht die verhinderen dat Noord-Koreaanse atleten kunnen meedoen aan sportevenementen in Zuid-Korea.'

Op dit moment is een ijshockeyteam uit Noord-Korea zelfs in het buurland voor een internationaal toernooi. Het Zuid-Koreaanse vrouwenvoetbalteam speelt vrijdag in Noord-Korea een kwalificatiewedstrijd voor de Azië Cup. Noord-Korea is van plan mee te doen aan de Spelen in Pyeongchang.