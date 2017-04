McLaren-Honda: 'Shanghai nog veel erger'

Na een desastreuze winter viel het in Melbourne eigenlijk nog mee voor McLaren-Honda. Het had niet veel gescheeld of beide wagens hadden de streep gehaald in de eerste Grand Prix van het seizoen. Fernando Alonso was zelfs heel dicht bij WK-punten. Dat het roemrijke team daar blij mee mocht zijn, is al tragisch en voor de GP van China vreest teambaas Eric Boullier nog veel erger.

LANGE RECHTE STUKKEN LEGGEN ZWAKTES BLOOT

'Het weekend van Shanghai is onvoorspelbaar in die zin dat het zwaar voor wagens, banden en power units is en doordat het weer nogal instabiel kan zijn. Wat ik wel alvast kan voorspellen, is dat we niet zoveel geluk gaan hebben met onze topsnelheid als in Australië. In vergelijking met de andere teams zullen de lange snelle rechte stukken de zwaktes in ons pakket nog veel meer blootleggen dan in Albert Park', aldus Boullier.

Tussen bocht 13 en 14 ligt in Shanghai met 1,17 kilometer het langste rechte stuk van het seizoen. Desondanks houdt Boullier de moed er nog een beetje in, maar het moet raar lopen willen de McLarens niet helemaal achteraan rijden in China. 'Natuurlijk zullen we vechtlust tonen, maar het belangrijkste wordt het werken aan de betrouwbaarheid. Pas daarna zullen we de focus naar performance verleggen.'

DOORSOMBEREN VOOR STOFFEL EN FERNANDO

Het vooruitzicht zal het humeur van Alonso niet verbeteren. De Spanjaard kon al nauwelijks geloven dat hij in Australië streed om P10 voordat zijn wagen er 3 ronden voor het einde de brui aan gaf. Hij had voor die troostprijs namelijk al de 'race van zijn leven' moeten rijden. Tegelijkertijd is het ook geen verrassing, want Alonso was eerder al zeer realistisch somber over de kansen van zijn team.

Alonso's teammaat Stoffel Vandoorne haalde in Melbourne wél de finish, maar deed dat op 2 ronden van winnaar Sebastian Vettel en als allerlaatste finisher. Bovendien moest de Belg een pitstop extra maken omdat na 8 ronden al het vermogen uit de Honda-krachtbron was weggevallen. Ook hij was eerder tegen motorsport.com al duidelijk. 'Ons pakket is nog niet goed genoeg (...) ik heb het maximum eruit gehaald.'

