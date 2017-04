Peptalk: Van Marwijk, Van Baarle+vd Garde

Bert van Marwijk is vanavond om 19:30 uur te gast in Peptalk, dé sporttalkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij. Hij lijkt de enige Nederlander te worden die het WK gaat halen nu zijn Saoedi-Arabië er zo goed voor staat in de kwalificatie. Dat Nederland er dramatisch voorstaat na het debacle in Bulgarije zal ook de oud-bondscoach steken.