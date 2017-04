Hoe rampzalig is dit rampjaar voor Wenger?

Als het aan de meeste fans van Arsenal ligt, zijn de dagen geteld voor Arsène Wenger. Met de Fransman als kapitein van het zinkende schip zijn The Gunners de laatste jaren weinig succesvol. 'De maat is nu vol', vinden supporters en critici. Qua punten is het niet het slechtste seizoen in het Wenger-tijdperk, maar de zwakke prestaties dreigen dit keer voor het eerst echt grote gevolgen te hebben.

VIER KEER EERDER PAKTE ARSENAL NÓG MINDER PUNTEN ONDER WENGER

In de 21 jaar dat Wenger trainer is van Arsenal, kwam het vier keer voor dat de Londenaren gemiddeld minder punten per wedstrijd pakten dan dit seizoen. Saillant detail is wél dat Arsenal in die vier seizoenen steeds minimaal als vierde eindigde en dus een ticket voor de Champions League bemachtigde. Nu bezetten The Gunners met een beter gemiddelde slechts de zesde plek in de Premier League.

Slechtste seizoenen van Arsenal in Wenger-tijdperk:

Seizoen Punten Punten per duel Eindklassering 2006/07 65 1.71 4 2005/06 67 1.76 4 2010/11 68 1.79 4 1996/97 68 1.79 3 2016/17 51* 1.82 n.n.b.

* Na 28 duels

BREDERE TOP IN DE PREMIER LEAGUE

Dat Arsenal nu met een degelijk gemiddelde genoegen moet nemen met een zesde plek, heeft ongetwijfeld te maken met het aantal clubs dat zich tegenwoordig bemoeit met de titelstrijd. Door de opmars van met name Manchester City, Chelsea en Tottenham is er nu sprake van een top 6. De onderlinge verschillen aan de top zijn klein. Na een paar slechte weken maakte Arsenal daardoor een vrije val.

DRAMATISCHE REEKS

In de laatste zes competitieduels verloor de ploeg van Wenger liefst vier keer en speelde het één keer gelijk. Alleen van Hull City werd gewonnen. De ploeg uit Noord-Londen dreigt nu zelfs voor het eerst in 19 jaar Champions League-voetbal mis te lopen.

Huidige stand Premier League:

Plaats Club Duels Punten 1.* Chelsea 29 69 2.* Tottenham 29 62 3.* Liverpool 30 59 4.** Man City 29 58 5.*** Man United 28 53 6. Arsenal 28 51

* Rechtstreekse plaatsing Champions League

** Voorronde Champions League

*** Rechtstreekse plaatsing Europa League

GUNNERS LATEN HET VOORAL LIGGEN TEGEN DE TOPCLUBS

Arsenal kan nog wel de FA Cup winnen, maar dan moet het in de halve finale nog wel Manchester City verslaan. En de kans dat dat gebeurt, lijkt niet erg groot. Arsenal en topduels blijken dit seizoen namelijk geen goede combinatie. In de competite won Arsenal maar één keer van een andere topploeg. De FA Cup-winnaar van 2015 pakte in de acht krakers die het tot dusver speelde slechts zes punten.

Ranglijst op basis van Premier League-krakers:

Club Duels Winst Gelijk Verlies Punten Punten per duel Liverpool 9 4 5 0 17 1.89 Chelsea 8 4 1 3 13 1.63 Tottenham 7 2 3 2 9 1.29 Man City 8 2 3 3 9 1.13 Man United 6 1 3 2 6 1 Arsenal 8 1 3 4 6 0.75

TIJD VOOR WAT NIEUWS?

Het contract van Wenger loopt aan het eind van dit seizoen af. Wat vind jij? Moet Arsenal doorgaan met de Fransman of wordt het na 21 jaar tijd voor een andere coach?

