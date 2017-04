Centurion Neymar is Messi te snel af

Neymar is sinds zondagavond lid van de Club van Honderd van Barcelona. De Braziliaanse aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Granada zijn 100ste doelpunt in een officieel duel voor de Catalanen. Hij had er 177 wedstrijden voor nodig om tot dat aantal te komen. Dat zijn er 11 minder dan Lionel Messi er had gespeeld toen hij zich een Barça-centurion mocht noemen.