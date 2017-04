Matthews wint eerste etappe in Baskenland

Michael Matthews heeft maandag de eerste etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Australiër van het van oorsprong Nederlandse Team Sunweb was de snelste in een sprint. Matthews klopte zijn landgenoot Jay McCarthy in de laatste meters van de etappe van Pamplona naar Sarriguren. Simon Gerrans finishte als derde en maakte het Australische podium compleet.