Straf om clenbuterol Spelen '08 blijft uit

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ziet naar aanleiding van het hertesten van dopingmonsters van de Olympische Spelen van 2008 geen aanleiding straffen op te leggen. In sommige gevallen is wel clenbuterol aangetroffen, maar het gaat om zeer kleine hoeveelheden. Te klein om te zeggen dat het de uitslagen beïnvloed heeft, aldus het IOC.

Het IOC komt met het nieuws, een dag nadat de Duitse omroep ARD meldde dat het Jamaicaanse sprintteam zich schuldig had gemaakt aan het gebruik van clenbuterol. De Jamaicaanse atleten pakten tien sprintplakken. Het IOC meldt maandag alleen dat bij een aantal sporters uit verscheidene landen clenbuterol is aangetroffen, maar dat het in alle gevallen nauwelijks noemenswaardig is en de sporters onschuldig zijn.

De Jamaicaanse estafetteploeg raakte eerder wel het goud op de 4x100 meter van de Spelen van 2008 kwijt. Nesta Carter, een van de deelnemers, testte positief op het verboden stimulerende middel methylhexanamine.