Wehrlein moet ook passen voor China

Pascal Wehrlein mist zondag ook de Grand Prix van China. De Duitse autocoureur van Sauber is nog niet hersteld van een rugblessure. Hij wordt opnieuw vervangen door de Italiaan Antonio Giovinazzi.

Wehrlein miste vorige week ook al de openingsrace van het nieuwe seizoen in de Formule 1 in Australië. Giovinazzi debuteerde met de twaalfde plaats in Melbourne. De leiding van Sauber liet maandag weten dat Wehrlein mogelijk ook de derde race in Bahrein aan zich voorbij moet laten gaan.

Wehrlein liep zijn rugblessure eind januari op bij een crash in de Race of Champions in Miami. 'Ik moet nu hard trainen zodat ik weer alles kan geven voor het team', reageerde de Duitser maandag op zijn afwezigheid in China. 'Als het nodig is, dan neem ik de tijd om pas in Rusland weer aan de start te verschijnen.'