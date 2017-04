Talent Davies vijf jaar langer bij Everton

Everton heeft maandag het vertrouwen in Tom Davies uitgesproken. De achttienjarige middenvelder ondertekende een nieuw vijfjarig contract bij de club, waar de Nederlander Ronald Koeman hoofdcoach is.

Davies brak dit seizoen door bij Everton. Hij deed in zeventien wedstrijden mee, onder meer in tien competitieduels. Koeman liet naast Davies de voorbije periode met Kieran Dowell, Callum Connolly, Matthew Pennington en Jonjoe Kenny nog vier jongelingen in het eerste debuteren.

Everton staat na dertig wedstrijden op de zevende plaats in de Premier League met vijftig punten.