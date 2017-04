Streppel hoopt op rentree Schaars dinsdag

Jurgen Streppel hoopt dinsdag in de thuiswedstrijd van sc Heerenveen tegen Sparta Rotterdam weer te kunnen beschikken over Stijn Schaars. De middenvelder staat sinds half januari aan de kant met een enkelblessure. 'Ik ga straks even met hem babbelen om te kijken hoe het ervoor staat. Hij traint al een aantal weken deels weer mee en we hopen dat hij er morgen weer bij is', aldus de trainer van de Friezen op de clubsite.