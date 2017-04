Konta geeft schouder rust na zege in Miami

CHARLESTON (ANP/RTR) - Johanna Konta doet deze week niet mee aan het tennistoernooi in Charleston. De Britse heeft te veel last van een blessure aan haar schouder. Konta schreef zaterdag het WTA-toernooi van Miami op haar naam, door in de finale de Deense Caroline Wozniacki te verslaan. In Charleston zou Konta als tweede zijn geplaatst.