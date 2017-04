Finale March Madness met NL-duo!

De ontknoping van March Madness om de basketbaltitel in de NCAA is Nederlands getint. Finalist Gonzaga neemt het op tegen North Carolina. En voor Gonzaga komen twee spelers uit met een sterke band met Nederland.

Bryan Alberts is guard bij Gonzaga. Hij debuteerde in 2016 als international bij Oranje. En daarmee is het nog niet gedaan. Ook Gonzaga's forward Killian Tillie heeft roots in Nederland. Hij is de zoon van de voormalige Oranje volleybalinternational Caroline Keulen. Als dat geen reden is om vannacht te gaan kijken naar de NCAA Final Gonzaga-North Carolina, weten wij het ook niet meer!

