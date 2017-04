Kerkdijk vervangt Van den Bulk bij Oranje

Sheila van den Bulk kan de komende twee oefeninterlands van de Nederlandse voetbalvrouwen niet meespelen. De 27-jarige speelster van het Zweedse Djurgården IF heeft een scheenbeenblessure. Danique Kerkdijk van FC Twente is door bondscoach Sarina Wiegman als vervangster opgeroepen.

Nederland speelt vrijdag in De Galgenwaard in Utrecht de oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Volgende week dinsdag is IJsland op De Vijverberg in Doetinchem de volgende opponent.