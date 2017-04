Gonzaga grijpt in slotseconden naast titel

North Carolina heeft de NCAA-basketbaltitel gepakt. In de spannende ontknoping van March Madness waren de laatste 30 seconden beslissend. Gonzaga zag toen een achterstand van 1 punt oplopen naar 6 punten. North Carolina won met 71-65.

Killian Tillie kwam in 14 minuten speeltijd voor Gonzaga tot 9 rebounds, 1 assist en 1 punt. Tillie is de zoon van de voormalig Nederlandse volleybal-international Caroline Keulens. Bryan Alberts kwam niet in actie voor Gonzaga in de finale. Alberts is sinds 2016 Oranje international. North Carolina nam met de zege revanche voor vorig jaar, toen het in de buzzer de titel verspeelde.

► BEKIJK DE BLOEDSTOLLENDE FINALE OP DE BEELDEN VAN DE NCAA