Ook in China Forza Italia in Sauber

Antonio Giovinazzi heeft andermaal goed nieuws gehad. De Italiaan neemt ook bij de Grand Prix van China komend weekend de plek van Pascal Wehrlein in achter het stuur van de Sauber. Wehrlein is nog steeds niet fit genoeg. De Duitser liep een trainingsachterstand op na een ongeluk en rugblessure bij de Race of Champions in januari en is nog altijd niet fit genoeg voor een race.

Giovinazzi had Wehrlein ook al vervangen bij de seizoensopener in Melbourne en maakte daarbij de nodige indruk met een 16de plek in de kwalificatie en een 12de positie in de race. Dat ondanks het feit dat de testrijder van Ferrari voor het raceweekend nog nauwelijks had gereden in de C36. Dat hij talent heeft, was al langer duidelijk. Vorig seizoen greep Giovinazzi net naast de titel in de GP2-klasse.

OOK BAHREIN TWIJFELACHTIG

Wellicht volgt er ook nog een derde cadeautje voor de 23-jarige Italiaan. Wehrlein weet namelijk ook nog niet of hij de Grote Prijs van Bahrein gaat halen. 'Ik moet nu hard trainen zodat ik weer alles kan geven voor het team. Als het nodig is, dan neem ik de tijd om pas in Rusland weer aan de start te verschijnen.'

Hier ging het mis voor Wehrlein bij The Race of Champions

