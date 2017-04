Nederland 38e op mondiale dopinglijst

Nederland neemt in het jaarlijkse verslag van het mondiale antidopingbureau WADA de 38e positie in als het gaat om het aantal dopinggevallen. Rusland voert die lijst aan, vóór Italië, India, Frankrijk en België. Bodybuilding is de sport waarin de meeste dopingovertredingen zijn begaan, gevolgd door atletiek, gewichtheffen en wielrennen.

Het betreft wel de cijfers over het jaar 2015. Het agentschap kan een sporter in veel gevallen pas tot dopingzondaar aanmerken na een lange procedure, waardoor een volledig plaatje over een heel jaar lang op zich laat wachten. Nederland staat in de lijst van 2015 geregistreerd met twaalf dopinggevallen, koploper Rusland met 176.

Verdeeld over 122 landen en 85 sporttakken stelde WADA in totaal 1929 overtredingen vast. Dat waren er beduidend meer dan in 2014 (1693). Er waren wel 7,1 procent meer controles.