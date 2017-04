Marokko wil Oranje in Agadir treffen

De komende oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Marokko vindt waarschijnlijk niet in Casablanca plaats, maar in het zuidelijker gelegen Agadir. Beide voetbalbonden hadden aanvankelijk afgesproken elkaar op woensdag 31 mei te treffen in de westelijke kustplaats Casablanca. De Marokkanen willen bij nader inzien toch liever in Agadir spelen.