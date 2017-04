Engelse, Italiaanse + Spaanse kraker live!

Je hoeft je zeker niet te vervelen vanavond als je van topvoetbal uit de topcompetities houdt. Op de kanalen van Ziggo Sport (Totaal) schotelen we je live Manchester United-Everton, AS Roma-Lazio en Atlético Madrid-Real Sociedad voor.

UNICUM VOOR KOEMAN OP OLD TRAFFORD?

Ronald Koeman kan een bijzonder record vestigen als zijn Everton vanavond wint bij Manchester United. Hij is dan de eerste coach in de Premier League die met zijn ploegen drie keer op rij weet te winnen op Old Trafford. In dienst van Southampton won hij tweemaal met 1-0 in het Theatre of Dreams. En eerder op Goodison Park eindigde het in 1-1.

ZLATAN IS BACK!

Minder goed nieuws voor Koeman is dat José Mourinho weer kan beschikken over Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse geweldenaar zat een schorsing van drie wedstrijden uit voor het uitdelen van een elleboogstoot en mag tegen The Toffees weer de wei in. En dat zal de nummer 5 ongetwijfeld extra motiveren.

Aftrap Duel Zender 20.45 AS Roma - Lazio Ziggo Sport Voetbal 21.00 Manchester United - Everton Ziggo Sport (14) + Ziggo Sport Select 21.30 Atlético Madrid - Real Sociedad Ziggo Sport Extra 1

LASTIGE TAAK VOOR ROMA

AS Roma moet aan de bak tegen Lazio, dat een 2-0 zege meeneemt uit het heenduel in de halve finale van de strijd om de Coppa Italia. Om de eindstrijd te bereiken, mogen De Giallorossi niets weggeven en moeten zelf er zelf minstens twee maken om een kans te houden op een finale-plek.

ATLÉTICO JAAGT OP 5 OP RIJ

In La Liga heeft Atlético de eindsprint al ingezet. De ploeg van Diego Simeone won de laatste vier competitiewedstrijden en hoopt daar tegen Real Sociedad vijf van te maken. Om direct toegelaten te worden tot de groepsfase van de Champions League, moeten Los Colchoneros in ieder geval derde worden. Die plek delen ze nu met Sevilla.