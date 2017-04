Acolatse promoveert naar Club Brugge

De Nederlandse voetballer Elton Acolatse speelt volgend seizoen voor Club Brugge. De Belgische club heeft de 21-jarige linksbuiten voor vier seizoenen vastgelegd. De voormalige speler van Jong Ajax maakt de overstap van Westerlo, dat vorige maand degradeerde. In 23 wedstrijden scoorde hij zes keer voor de club.

Acolatse vertrekt transfervrij naar Brugge, want in zijn contract was opgenomen dat hij Westerlo bij degradatie kon verlaten. Bij Brugge wordt Acolatse ploeggenoot van Stefano Denswil, Ricardo van Rhijn, Ruud Vormer en Lex Immers.