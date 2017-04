Lazio overleeft Roma en is finalist

Lazio blijft in de race om een hoofdprijs in Italië. De Biancazzurri plaatsten zich voor de finale van de strijd om de Coppa Italia door in de return gemakkelijk langszij te blijven bij AS Roma. Het heenduel ging met 2-0 naar Lazio en de gelijkmakende beurt leverde een 3-2 nederlaag op. Lazio weet woensdagavond of Juventus of Napoli de tegenstander wordt.