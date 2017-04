Bayern verliest met Robben als aanvoerder

Na vijf overwinningen op rij in de Bundesliga heeft koploper Bayern München weer eens punten verspeeld. De titelhouder verloor dinsdagavond met 1-0 bij nummer drie Hoffenheim, dat in de voorgaande zeventien competitiewedstrijden nog nooit had gewonnen van de voetbalgrootmacht. Voor de thuisploeg, die dit seizoen voor eigen publiek nog niet verloor in de Bundesliga, maakte Andrej Kramaric in de 21e minuut het doelpunt.