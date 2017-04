Ibrahimovic legt toekomst in handen United

Zlatan Ibrahimovic laat een langer verblijf bij Manchester United afhangen van de visie van zijn club. 'Alles hangt af van wat de club wil', liet de Zweed dinsdag weten. 'Ik ben hier niet gekomen om tijd te verliezen.'

Ibrahimovic verruilde Paris Saint-Germain vorige zomer voor een eenjarige verbintenis bij Manchester United. Volgens veel Amerikaanse media staat hij inmiddels open voor een vertrek naar LA Galaxy.

'Ik ben 35 jaar en geen 20 jaar meer', weet Ibrahimovic. 'Ik heb dus nog maar een, twee of drie jaar. Ik ben hier gekomen om te winnen. Maar als je groter wil winnen dan moeten daar voorwaarden voor gecreëerd worden. Ik ben gekomen naar een club die niet in de Champions League speelt. Ik ben gekomen om te helpen. Laten we zien hoe het afloopt. We praten nog met elkaar maar er is nog niets te melden over een nieuw contract.'