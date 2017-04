Bony uit lijden verlost, Pepe kiest Europees geld

Wilfried Bony wordt wellicht uit zijn lijden verlost. De voormalig topscorer van de Eredivisie is door Manchester City uitgeleend aan Stoke City, maar komt bij The Potters nauwelijks aan de bak. Hij is in de pikorde zelfs achter de inmiddels 36-jarige Peter Crouch beland.

Volgens TalkSport kan de sterke Ivoriaan zijn carrière bij Olympique Lyon nieuw leven inblazen. De 28-jarige spits moet de opvolger worden van Alexandre Lacazette, die lijkt te vertrekken bij Lyon.

Pepe heeft zich bedacht, schrijft Marca. De 34-jarige Portugese sloper van Real Madrid heeft een aflopend contract in de Spaanse hoofdstad en leek voor het grote geld in China te gaan kiezen. Nu heeft hij besloten toch niet voor 12 miljoen euro per jaar naar Hebei Fortune van Manuel Pellegrini te gaan, maar te kiezen voor een evenmin droge boterham bij Manchester City of Paris Saint-Germain.

Olivier Giroud is niet altijd basisspeler bij Arsenal, maar hij kan dat bij Olympique Marseille wél worden. L’Equipe schrijft dat de 30-jarige spits bovenaan het verlanglijstje staat van de Franse topclub. Biljonair Frank McCourt is nu eigenaar van l’OM en hij is van plan om flink te gaan investeren in de selectie. De Amerikaan schijnt ook zeer gecharmeerd te zijn van Mario Mandzukic.

Theo Hernández staat voor een gevoelige overstap. De 20-jarige linksback speelde afgelopen seizoen weliswaar zijn wedstrijden voor Deportivo Alavés, maar staat op de loonlijst bij Atlético Madrid. Nu heeft Real Madrid zich gemeld voor de Spanjaard en volgens The Daily Mail ook met overtuiging. Voor 25 miljoen euro moet Hernández de opvolger/stand-in worden van Marcelo.

Geoffrey Kondogbia en Jeison Murillo hebben zich in de kijker gespeeld in dienst van Internazionale. De Franse middenvelder en de verdediger uit Colombia kunnen zich volgens Tutto Mercato opmaken voor een toekomst bij Tottenham Hotspur. Scouts van The Spurs zaten eergisteren op de tribune om beide mannen te bekijken. Dat Murillo niet speelde, was alvast niet handig.