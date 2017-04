Feyenoord wint rechtszaak rond transfer Pellé

Feyenoord heeft een rechtszaak tegen de Belastingdienst rond de transfer van oud-speler Graziano Pellé gewonnen. De Haagse belastingrechter heeft bepaald dat de Rotterdams club onterecht een naheffing op de vertrekpremie van de Italiaanse spits heeft betaald. Volgens de rechter behoorde Feyenoord niet tot de doelgroep waarvoor deze naheffing was bedoeld. De uitspraak is woensdag gepubliceerd.

Pellè vertrok in de zomer van 2014 voor 10 miljoen euro naar Southampton. De speler moest belasting betalen over zijn inkomsten uit de transfer, maar de club moest over het uitgekeerde bedrag aan Pellè ook nog eens een fors bedrag aan inkomstenbelasting betalen. Feyenoord viel daarmee onder een nieuwe belastingregel om de 'graaicultuur' onder met name bankdirecteuren en topmanagers tegen te gaan.

Feyenoord vocht de naheffing met succes aan bij de belastingrechter. Die oordeelde dat de werkgeversheffing niet van toepassing is voor de voetbalsector.