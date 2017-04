De gefnuikte ambities van de Chinese GP

Shanghai moest en zal een grand prix in de Formule 1 organiseren. Daarom werd in een tijdsbestek van twee jaar het peperdure Shanghai international Circuit uit de grond gestampt op de voormalige rijstvelden aan de noordwestkant van de stad. De ambitieuze Chinezen kregen het voor elkaar: in 2004 werd de GP van China voor het eerst verreden. Nu, 13 jaar later, is er weinig over van alle ambities.

EERSTE POGING MISLUKT

De Chinese plannen om een grand prix naar eigen land te halen gaan terug tot 1992, toen de machthebbers de eerste plannen voor een circuit bij Zhuhai (in de buurt van Hongkong) bekendmaakten. Zhuhai kreeg zelfs een plaats op de provisionele kalender van 1999, maar kon niet op tijd voldoen aan de veiligheidsreglementen. De intrede van de Chinese GP werd zo een paar jaartjes uitgesteld.

Toen Beijing de Olympische Spelen van 2008 toegewezen kreeg, wilde Shanghai niet achterblijven. De stad meldde zich daarom bij Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Het partijkader van de stad zag in de F1 de ideale gelegenheid het imago van de stad een boost te geven. Zo kwam Shanghai als eerste Chinese stad op de Formule 1-kalender.



Rubens Barichello won in 2004 de eerste GP van China

GP VAN CHINA BLIJKT MINDER SUCCESVOL DAN GEHOOPT

Maar binnen een paar jaar was al duidelijk dat de Chinezen jaarlijks miljoenen dollars verloren op de race. Naast de enorme investering in de bouw van het circuit zou Shanghai elk jaar nog eens vijftig miljoen dollar moeten ophoesten om de race te mogen organiseren. Op de eerste race in 2004 kwamen 260 duizend fans af, maar de interesse nam daarna snel af.

Het is zelfs gebeurd dat de grootste krant in Shanghai op de donderdag voorafgaand aan de GP van China geen enkel artikel aan het evenement wijdde. In 2011, toen het contract met de F1-organisatie voor de eerste zeven races afliep, duurde het tot februari voordat zeker was dat de race zou doorgaan.

De grote ambities waarmee China zijn intrede deed in de F1, zijn niet waargemaakt. Er is nog altijd geen zicht op een Chinees team, er is nog nauwelijks sprake van een autosportcultuur en het zal nog wel even duren voordat er een echt goede Chinese coureur opstaat. In de academie van Renault rijdt het karttalent Sun Yue Yang rond, maar hij is nog maar 16 jaar oud.

