Sprintzege Coquard in Sarthe

De Franse wielrenner Bryan Coquard is woensdag naar de winst in de tweede etappe van de Ronde van de Sarthe gespurt. De renner van Direct Energie drukte na een korte rit over 99,8 kilometer van Ligné naar Angers zijn wiel eerder over de meet dan de Italiaan Matteo Malucelli en de Fransman Clément Venturini.