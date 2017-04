Excelsior is Bruins en Faik voorlopig kwijt

In de strijd om een langer verblijf in de eredivisie, kan trainer Mitchell van der Gaag voorlopig niet over Luigi Bruins en Hicham Faik beschikken. Beide middenvelders vielen dinsdag uit in de door Excelsior met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, Ze zijn een aantal weken niet inzetbaar.