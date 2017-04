Uniek: Korfbalfinale live in 360 graden

De finale van de Korfbal League is een feest op zich. Duizenden korfbalfanaten vullen aanstaande zaterdag de Ziggo Dome tot de nok en zorgen zoals ieder jaar voor een ongeëvenaarde sfeer. Ook thuis kun je dit jaar meegenieten van het allerbeste dat korfbal te bieden heeft. De finale tussen Blauw-Wit en TOP beleef je live in 360 graden!

KORFBALFEEST IN JE HUISKAMER

Bekijk de wedstrijd op jouw manier, beleef de entourage in de Ziggo Dome, zie hoe coaches te werk gaan, hoe de spelersbank opspringt bij dat belangrijke doelpunt en maak van dichtbij mee hoe de kampioen de prijs ontvangt. Niets van het korfbalfeest hoeft aan jouw ogen voorbij te gaan.

BELEEF PASSIE VAN 12.000 UITZINNIGE FANS

'Het grootste binnensportevenement in Nederland innoveert ook op het gebied van online media', vertelt Rob Verleg van het KNKV. 'Het is geweldig dat de korfbalsport ook op dat vlak meeloopt in haar tijd en deze nieuwe manier van fanbeleving inzet tijdens de finale om het landskampioenschap in de zaal.'

De 360 graden-livestream van finale van de Korfbal League is zaterdag vanaf 18.45 uur gratis te volgen via de Facebookpagina van Ziggo Sport.