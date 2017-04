Barcelona blaast Sevilla voor rust weg

Barcelona heeft in de Primera División al voor rust afgerekend met Sevilla. De ploeg van Luis Enrique hoefde maar 10 minuten echt aan te zetten tegen Los Rojiblancos. De 3-0 die daardoor bereikt was, stond ook aan het einde op het bord. Een omhaal van Luis Suárez was het absolute hoogtepunt. Barça is nu weer even de koploper.

OMHAAL SUÁREZ, WEERGALOZE MESSI

Na een knal van Lionel Messi op de lat en een open kans van Steven N'Zonzi, ging het pas echt los. Suárez maakte meteen de mooiste van de avond. Met een wonderschone omhaal opende El Pistolero de score. Messi zorgde ervoor dat het voor rust al 3-0 stond. De man die met Argentinië vier duels geschorst is, was op z'n best en maakte er twee.

GEEN GOALS MEERIn de tweede helft had Sevilla wat meer te vertellen. Het kreeg een paar kansjes om wat terug te doen. Met name Pablo Sarabia was dicht in de buurt. Aan de overkant kreeg Andrés Iniesta een geniaal passje van Messi net niet mee. Iniesta gaf zelf ook nog een wereldbal, maar de ingevallen Paco Alcácer schoot recht op de keeper.

Geniet nog van dit hoogstandje van Neymar:



EVEN KOPLOPER

Barcelona komt door de overwinning op 69 punten. Dat is er 1 meer dan Real Madrid. De aartsrivaal van Barça heeft wél twee duels minder gespeeld. Later vanavond halen Los Blancos er daar al eentje van in tegen Leganés. Sevilla staat vierde met 58 punten.