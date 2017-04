Chelsea blijft overeind in matige topper

Chelsea heeft zich weer herpakt in de Premier League. De ploeg van trainer Antonio Conte spoelde de verrassende nederlaag van afgelopen weekend tegen Crystal Palace weg met een 2-1 zege op Manchester City. Eden Hazard was met twee goals de matchwinner, maar heel best was het allemaal niet op Stamford Bridge.

KEEPERS IN DE FOUT

De eerste twee goals hadden wat met elkaar gemeen. In beide gevallen was er een negatieve hoofdrol voor de keeper. De 1-0 voor Chelsea kwam door een fout van Willy Caballero. De City-doelman zag een schot van Eden Hazard recht op zich afkomen, maar verslikte zich toch. De bal leek nog wél getoucheerd te worden door Vincent Kompany.

OOK PENALTY GAAT ER NIET ZOMAAR IN

Verkeerd uittrappen van Thibaut Courtois leidde de 1-1 in. De Belg gaf de bal zo aan David Silva, die zijn schot nog gekraakt zag worden. Maar met de rebound wist Sergio Agüero wel raad. Uit een penalty maakte Hazard zijn tweede. Ook dat ging niet helemaal vlekkeloos. Het moest namelijk in twee instanties, nadat Caballero eerst redde:.

GAT BLIJFT DUS GROOT

Na rust kwam Chelsea niet echt meer in de problemen. Kopmany kwam nog het meest dichtbij, nadat hij uit een moeilijke hoek nog heel knap op de lat kopte. Zijn kompaan achterin John Stones kon in de slotminuten ook niet meer voor de gelijkmaker zorgen. The Blues houden daardoor 7 punten voor op Tottenham Hotspur, dat ook won.