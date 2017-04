Real Madrid bibbert even en wint

Wat een vreemde pot! Dat Real Madrid met 4-2 won bij Leganés, is geen verrassing. Ook niet dat de koploper van de Primera División dat lukte zonder de BBC-aanval en Luka Modric. Toch was het Real Madrid-onwaardig dat de kleine stadgenoot zomaar van een 3-0 achterstand terugkwam naar 2-3 in de eerste helft.