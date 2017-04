Feyenoord haalt bijna 10 tegen Go Ahead

Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles gebruikt om flink aan het doelsaldo te werken. Drie dagen na de met 2-1 verloren Klassieker tegen Ajax rolde de koploper van de Eredivisie de degradatiekandidaat uit Deventer met 8-0 op.

Feyenoord hield daardoor niet alleen de Amsterdamse concurrent op afstand, maar krikte tevens het verschil in doelsaldo flink op.

De Rotterdammers stonden halverwege al met 5-0 voor, dankzij doelpunten van Jens Toornstra (twee), Eljero Elia, Dirk Kuijt en Jan-Arie van der Heijden. Eric Botteghin, Michiel Kramer en weer Toornstra voerden de score in de tweede helft verder op. Go Ahead zakte door de enorme afstraffing in De Kuip weer naar de laatste plaats. De club uit Deventer heeft evenveel punten als Roda JC, maar nu een minder doelsaldo.