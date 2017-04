Spurs ontsnappen miraculeus bij Swansea

Tottenham Hotspur is ontsnapt aan een kostbare nederlaag in de Premier League. De nummer 2 van de ranglijst keek 3 minuten voor tijd in de uitwedstrijd tegen Swansea City nog tegen een achterstand van 1-0 aan. Door zeer late treffers van Dele Alli, Son Heung-min en Christian Eriksen kwam het met 3-1 toch nog goed voor de Londense ploeg.