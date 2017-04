Hoofdrol Hazard bij Chelsea

Koploper Chelsea heeft zich moeizaam hersteld van de verrassende thuisnederlaag afgelopen zaterdag tegen Crystal Palace (1-2). De Londense ploeg was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Manchester City. Eden Hazard vervulde een hoofdrol. De Belgische international bracht twee treffers op zijn naam, maar miste in de 35e minuut ook een strafschop. In de rebound kwam hij alsnog tot scoren (2-1). Voor City trof Sergio Agüero doel.