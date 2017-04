Kuijt: vol gas voor doelsaldo

Feyenoord behield woensdag niet alleen de marge van drie punten met Ajax, maar krikte tevens het doelsaldo flink op. Drie dagen na de nederlaag in Amsterdam scoorde de koploper van de eredivisie er lustig op los tegen Go Ahead Eagles (8-0). 'We wilden zoveel mogelijk goals maken, omdat we weten dat het doelsaldo virtueel een extra punt kan opleveren', zei aanvoerder Dirk Kuijt. 'Daarom zijn we vol gas door gegaan.'