Favoriet Johnson valt van de trap

Het is twijfelachtig of titelfavoriet Dustin Johnson donderdag van start kan gaan in de Masters in Augusta, de eerste major van het golfseizoen. De nummer één van de wereld is woensdag van de trap gevallen in een huurhuis nabij de befaamde golfbaan in Georgia. Volgens zijn manager heeft de 32-jarige Amerikaan een flinke rugblessure overgehouden aan zijn pijnlijke uitglijder. 'Maar hij hoopt nog dat hij kan meedoen', liet de zaakwaarnemer van 'DJ' weten.