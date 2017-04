Luiten niet bezig met missen Masters

Geen Masters voor Joost Luiten deze week. Het was geen verrassing, zo blijkt ook uit de woorden van zijn coach Phil Allen: 'We hebben er niet echt over gesproken. We zijn in voorbereding voor de volgende wedstrijd. Dat is nu van belang.'

Toch ziet Allen ook wel dat het nog niet helemaal het jaar van Luiten is. 'Het is nog wisselvallig. Joost heeft niet heel veel gespeeld en dan is het lastig om in het ritme te komen. Maar we zien veel goede dingen. In Mexico was hij tweede als je kijkt naar de afstand tot de hole met zijn approach. Helaas was de putter koud.' De Rotterdammer werd tijdens het World Golf Championship gedeeld 25ste.

'Het was allemaal net niet'

Tijdens het WK Match Play verloor Luiten zijn eerste twee wedstrijden en was daardoor kansloos voor de volgende ronde. Toen was het niet de putter die het liet afweten, maar waren het juist de langere slagen die niet scherp genoeg waren. 'Het was allemaal net niet', zegt Allen. Maar we hoeven niet te wanhopen: 'Joost is gewoon een goede driver van de bal.'

Om de putter wat meer aan de praat te krijgen gaat Hayo Bensdorp mee naar Spanje voor een paar trainingsdagen. Bensdorp is aangesloten bij de putt-academy van Robert-Jan Derksen, die Luiten ook geregeld bijstaat als het gaat om de slagen op de green.

Luiten z'n volgende toernooi begint volgende week donderdag in Marokko, maar vandaag begint uiteraard The Masters. Coach Allen denkt dat Dustin Johnson gaat winnen, al zei hij dat voordat de Amerikaan van de trap viel. 'Hij is dé speler op het moment. Hij slaat de bal ook ontzettend ver', aldus Allen.

Allen zijn tweede keus dan? 'Phil Mickelson. Als hij de tee-shots onder controle kan houden in ieder geval. Het is een lefty's course, dus dat is in zijn voordeel.' Zeker weten doet Allen het natuurlijk niet. Hij gaat er dus ook lekker voor zitten. 'Je weet het nooit. De laatste negen holes op zondag. Dat is The Masters.'

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

