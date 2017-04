Verstappen: 'Moeten groot gat overbruggen'

Er moet nog heel wat gebeuren als Red Bull mee wil doen in de strijd om de titel in de Formule 1. Max Verstappen gaf in de voorbeschouwing op de Grand Prix van China toe dat hij samen met zijn team een groot gat moet overbruggen om het Ferrari en Mercedes écht moeilijk te maken.

'Het is een behoorlijk groot gat', zei de 19-jarige Nederlander. 'De komende races hopen we het terug te brengen tot een seconde en als er updates voor de auto komen kunnen we het hopelijk definitief overbruggen.'

In Shanghai wordt zondag tijdens de tweede race van het seizoen regen verwacht. Verstappen werd in Melbourne bij de GP van Australië vijfde, maar verwacht in China meer te kunnen laten zien. 'Ik verwacht dat het bij dit circuit makkelijker inhalen is. Of regen een voordeel is? Racen in de regen, daar kan ik van genieten. Maar je hebt dan wel goede grip nodig', temperde Verstappen de verwachtingen.

Motorfabrikant van Red Bull, Renault, stelde dat na sleutelen de wagen van Verstappen beter zal zijn de komende races. Er wordt gewerkt aan de juiste afstellingen, maar voor zondag lijkt de wagen nog niet in ideale conditie te zijn denkt Verstappen. 'Ik weet niet of ik nu het best mogelijke pakket tot mijn beschikking heb, zeker voor een regenrace blijft het afwachten.'

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 7 april staan de eerste vrije trainingen voor de GP van China op het programma. Diezelfde avond is om 22 uur de tweede aflevering van ons gloednieuwe Ziggo Sport F1-café met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor exclusief beeldmateriaal!