Haase en De Bakker enkelspel-troeven

Robin Haase en Thiemo de Bakker spelen vrijdag in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Daviscup de twee partijen in het enkelspel voor Nederland. Kopman Haase begint in de Arena Zenica tegen Mirza Basic, de nummer 170 van de wereld. Haase zelf staat 48ste.