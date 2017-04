Liveblog: Grand Prix van China

De tweede race van 2017 staat op het programma: de Grand Prix van China. Het belooft een spektakelstuk te worden in Shanghai, want er wordt heel veel regen verwacht dit weekend. Kan Max Verstappen zich meten met de top of zijn Mercedes en Ferrari net als in Melbourne te snel voor Red Bull? Je ziet het allemaal live op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal!