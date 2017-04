'GP van Bahrein mag niet doorgaan'

Mensenrechtenactivisten hebben bij de directie van de Formule 1 aangedrongen op de afgelasting van de Grand Prix van Bahrein. De activisten beschuldigen de overheid dat ze het evenement misbruiken om het imago van het land te verbeteren en misstanden op het kleine eiland in de Perzische Golf te verdoezelen.

De inheemse bevolking, voor het merendeel sjiitisch, wordt vaak achtergesteld in Bahrein dat wordt geregeerd door de soennitische familie al-Khalifa.

'Zichtbare actie is nu vereist van de Formule 1, wil het zich houden aan afspraken over de mensenrechten', stellen mensenrechtengroepen in een gezamenlijke brief aan de hoogste directie van de autosportfederatie. 'We roepen jullie op om de race dit jaar niet door te laten gaan met het oog op de alarmerende situatie waarin Bahrein verkeert.'