Ziyech denkt niet aan Marokko onder Renard

Ajacied Hakim Ziyech verwacht geen uitnodiging meer van de bondscoach van Marokko Hervé Renard. Dat zei de negenvoudig Marokkaans international donderdag tegen de NOS.

'Ik ben er niet in mijn hoofd mee bezig, maar denk ook niet dat ik een uitnodiging krijg. Het is iets persoonlijks geworden', reageerde Ziyech op de vraag of hij erbij is als Marokko op 31 mei in eigen land tegen Oranje speelt.

De Franse bondscoach van Marokko had voor de Afrika Cup geen plek ingeruimd voor Ziyech, ondanks vele afzeggingen. 'Uiteindelijk bepaalt hij en dat zal ik accepteren', aldus de middenvelder van Ajax die namens Marokko vijf keer scoorde. Ziyech heeft geen spijt dat hij ooit Marokko verkoos boven een interlandcarrière van Oranje en kijkt alweer verder. 'Ik weet dat een bondscoach meestal niet lang zit, ik wacht dus rustig af.'