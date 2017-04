Boels-Dolmans wint tijdrit Healthy Ageing Tour

Wielerploeg Boels-Dolmans van kopvrouw Anna van der Breggen heeft donderdag de ploegentijdrit van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De Nederlandse wielerploeg deed 24.09 over het traject in het Noord-Nederlandse plaatsje Baflo. De ploeg was daarmee 31 seconden sneller dan het Duitse Cervélo-Bigla en Team Sunweb.