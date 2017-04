Anastasiou gooit elftal om tegen PEC Zwolle

Trainer Yannis Anastasiou voert liefst vijf wijzigingen door in zijn elftal voor de thuiswedstrijd van Roda JC donderdagavond tegen PEC Zwolle. Onder meer het eigen jeugdexponent Mitchel Paulissen en Adil Auassar moeten plaatsnemen op de bank. Na de nederlaag zondag bij ADO Den Haag (4-1) ruimt de Griekse coach weer een plekje in zijn basiself voor Tom van Hyfte en Mohamed El Makrini.

Met Frederic Ananou, Simeon Raykov en Gyliano van Velzen staan er nog drie andere spelers aan de start in Kerkrade ten opzichte van de wedstrijd in Den Haag.

Roda JC staat zeventiende in de eredivisie, met evenveel punten als hekkensluiter Go Ahead Eagles. Door de monsterzege van Feyenoord op Go Ahead Eagles (8-0) hebben de Limburgers nu wel een beter doelsaldo. De club staat vijf verliespunten achter op de veilige vijftiende plaats waar nu ADO Den Haag bivakkeert.