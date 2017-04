Calmejane wint voorlaatste etappe in Sarthe

De Franse wielrenner Lilian Calmejane heeft donderdag de voorlaatste etappe van de Ronde van de Sarthe gewonnen. De renner van Direct Energie kwam solo aan in Pré-en-Pail-Saint-Samson. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Julien Simon, de Nederlander Jetse Bol eindigde als derde.

In de laatste ronde was Calmejane weggereden uit een kopgroep van vijf. Het is voor Calmejane de derde zege van het wielerseizoen.

De Fransman krijgt na zijn overwinning ook de leiderstrui die hij overneemt van de Brit Alex Dowsett, die woensdag de tijdrit won. Bol staat zevende in de totale rangschikking, op 45 seconden.

Vrijdag staat de laatste etappe op het programma in de Franse wielerkoers, een rit over 186,8 kilometer eindigend in Saint-Calais.