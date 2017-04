Feyenoord strikt nieuwe hoofdsponsor

Feyenoord heeft een nieuwe hoofdsponsor gestrikt. Met ingang van het nieuwe seizoen prijkt het logo van de groene energieleverancier Qurrent op het shirt. 'We hebben voor de komende jaren een zeer gewaardeerde nieuwe hoofdpartner gevonden', liet de clubleiding donderdag weten.

Details van de overeenkomst maken beide partijen vrijdag in De Kuip bekend. Coach Giovanni van Bronckhorst zal bij die bijeenkomst het shirt met het nieuwe beeldmerk presenteren.

Qurrent is bij Feyenoord de opvolger van Opel, dat al in november 2015 bekendmaakte dat het concern het huidige contract niet zou verlengen. De autofabrikant verbond zich in 2013 voor vier jaar als shirtsponsor aan de Rotterdamse volksclub.