Guardado terug bij PSV

PSV treedt donderdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Twente aan met Andrés Guardado in het basisteam. De Mexicaanse international is helemaal hersteld van een blessure, die hij vorige maand opliep in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0). Guardado bleef zaterdag in de uitwedstrijd tegen Sparta (0-2) nog op de bank. Jorrit Hendrix verving hem in Rotterdam. Hij fungeert in Twente als reserve.