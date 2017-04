Kamminga verbetert record op Swim Cup

Arno Kamminga heeft donderdag tijdens de Swim Cup in Eindhoven het Nederlandse record op de 200 meter schoolslag opnieuw verbeterd. De jonge Zuid-Hollander tikte in de finale als tweede aan in een tijd van 2.10,34. In december bracht hij in Amsterdam de Nederlandse toptijd op zijn naam met 2.10,98. Daarmee voldeed Kamminga al aan de limiet voor de WK in juli in Boedapest. De Duitser Marco Koch zegevierde in Eindhoven met een tijd van 2.09,07.