Favoriet Johnson trekt zich terug

Titelfavoriet Dustin Johnson heeft zich donderdag op het laatste moment teruggetrokken van de Masters in Augusta, de eerste major van het golfseizoen. De 32-jarige Amerikaan meldde zich nog wel op de eerste hole om af te slaan, maar bedacht zich alsnog. De nummer één van de wereld bleek toch te veel hinder te ondervinden van een rugblessure, die hij woensdag had opgelopen bij een ongelukkige val van de trap in zijn huurhuis nabij de befaamde golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.